Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming

Nella giornata di lunedì 26 maggio, per il primo turno del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, sarà protagonista il qualificato azzurro Giulio Zeppieri, che scenderà in campo contro la testa di serie numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

L’incontro sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Suzanne Lenglen, dopo il match tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e la statunitense Emma Navarro, numero 9 del seeding. L’iberico ha vinto l’unico precedente sul circuito maggiore, giocato nelle semifinali di Umago 2022, per 7-5 4-6 6-3.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il match tra Giulio Zeppieri e lo spagnolo Carlos Alcaraz del Roland Garros sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Lunedì 26 maggio – Court Suzanne Lenglen

Dalle ore 11.00

Jessica Bouzas Maneiro (Spagna) – Emma Navarro (Stati Uniti, 9)

A seguire

Giulio Zeppieri (Italia, Q) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.