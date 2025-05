WTA Strasburgo, avanzano Beatriz Haddad Maia ed Emma Navarro. Fuori Jessica Pegula

Il torneo WTA di Strasburgo completa l’allineamento del tabellone ai quarti con gli ultimi quattro match degli ottavi di finale. Passano il turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la statunitense Emma Navarro, seconda favorita del seeding transalpino. Esce invece la testa di serie numero 1 Jessica Pegula. La russa Anna Kalinskaya sorprende la statunitense e approda ai quarti di finale.

Esce prepotentemente alla distanza l’americana Danielle Collins. La numero 46 del mondo doma, in due ore e diciannove minuti, l’inglese Emma Raducanu con il punteggio di 4-6 6-1 6-3. Firma la sorpresa di giornata Anna Kalinskaya. La giocatrice russa elimina 4-6 6-4 6-2, in poco meno di due ore, l’americana Jessica Pegula, prima favorita del seeding.

Nel primo incontro di giornata la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 9 e numero 23 del ranking, doma 7-6(3) 6-3, in un’ora e cinquanta minuti, la statunitense Ashlyn Krueger. Nel primo parziale la giocatrice sudamericana ottiene il break nel sesto gioco per il 4-2, lo restituisce nel game successivo e perde il servizio nel nono game. Sul 4-5 la nona favorita del seeding impatta la sfida sul 5-5 strappando a 15 la battuta alla rivale. L’ovvia conclusione della frazione non può che essere il tie-break nel quale la sudamericana rompe l’equilibrio con i due mini break grazie a cui sale 5-2 e chiude il parziale di apertura sul 7-3. Nel secondo set Haddad Maia scappa sul 5-1, subisce la reazione dell’avversaria per il provvisorio 5-3 e chiude i conti, al quarto match point, sul 6-3.

Emma Navarro, testa di serie numero due e numero 9 del ranking, liquida 6-4 6-1, in un’ora e trentaquattro minuti, la russa Anna Blinkova. La prima partita è caratterizzata da quattro break consecutivi, la statunitense tiene il servizio nel nono game e chiude i conti al primo set point quando, ai vantaggi, strappa il servizio alla rivale. La russa prova a reagire operando il break nel primo gioco della seconda parziale, la sua rivale non batte ciglio, inanella sei giochi di fila e conclude l’incontro con un perentorio 6-1.