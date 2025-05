WTA Strasburgo 2025, passano il turno Haddad Maia, Collins e Emma Raducanu

Otto incontri di primo turno caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA di Strasburgo. Passano il turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 9 e la statunitense Danielle Collins. Emma Raducanu elimina la testa di serie numero 6 Daria Kasatkina.

La ceca Marie Bouzkova, numero cinquanta del mondo, travolge 6-1 6-2, in un’ora e trenta minuti, la francese Alize Cornet. Ashlyn Krueger si aggiudica, in un’ora e trentatré minuti, il derby americano regolando 6-4 7-5 la connazionale McCarteny Kessler. In chiusura di giornata Emma Raducanu ferma la corsa dell’australiana Daria Kasatkina, battuta, in un’ora e trenta minuti, con un perentorio 6-1 6-2.

Serve un’autentica maratona a Beatriz Haddad Maia per garantirsi l’approdo al secondo turno. La giocatrice brasiliana, numero 23 del mondo, piega infatti in due ore e quarantacinque minuti la danese Clara Tauson con il punteggio di 3-6 6-4 7-5. La cinese Xinyu Wang supera 6-4 7-5, in un’ora e quarantanove minuti, la tedesca Eva Lys.

Impiega un’ora e quaranta minuti Danielle Collins per aver ragione, 6-1 1-6 6-2 lo score dell’incontro, della connazionale Sofia Kenin. La russa Anna Blinkova batte 6-3 7-5, in un’ora e trentasette minuti, la polacca Magdalena Frech. La russa Anna Kalinskaya, numero 30 del ranking, elimina 6-2 4-6 6-3, in due ore e otto minuti, la statunitense Caroline Dolehide.