WTA Strasburgo 2025, Elena Rybakina piega in tre set Liudmila Samsonova e conquista il titolo

Il titolo degli Internationaux de Strasbourg 2025 di tennis, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, va alla kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding, che nell’ultimo atto del torneo di categoria WTA 500 giocato sulla terra battuta outdoor di Strasburgo, in Francia, piega la testa di serie numero 8, la russa Liudmila Samsonova, sconfitta con il punteggio di 6-1 6-7 (2) 6-1, maturato in due ore e sedici minuti di gioco.

Nel primo set la kazaka annulla un break point nel terzo game, poi nel quarto strappa la battuta all’avversaria a trenta. Rybakina nel quinto gioco cancella due opportunità per l’immediato controbreak, allunga sul 4-1, e poi toglie, ancora a trenta, il servizio alla russa, portandosi sul 5-1. La chiusura arriva a seguire, con il 6-1 in 36 minuti.

Nella seconda partita Rybakina centra il break a quindici nel terzo game, ma nel quarto arriva l’immediato controbreak della russa. Samsonova strappa la battuta a quindici alla kazaka nell’ottavo gioco e va a servire per il set, ma subisce il controbreak a trenta dell’avversaria, che poi però, nel dodicesimo game deve cancellare tre set point per rifugiarsi al tiebreak. Dallo 0-1 Samsonova scappa sul 5-1, Rybakina trova il 2-5, ma la russa riequilibra la sfida con il 7-2 dopo 67 minuti di gioco.

Nella frazione decisiva Samsonova va subito in crisi, nel secondo game finisce sotto 0-40 ed alla terza occasione deve cedere il servizio all’avversaria. Rybakina scappa sul 3-0 non pesante, poi dal 3-1 40-40 vince 10 degli ultimi 12 punti giocati, centra il break a quindici nel sesto game, e porta a casa il titolo sul 6-1 in 33 minuti.

Le statistiche premiano la kazaka, che vince 99 punti contro gli 80 della russa, anche grazie ai 16 ace messi a segno: Rybakina converte 6 delle 10 palle break avute a disposizione e cancella 6 delle 8 occasioni concesse all’avversaria.