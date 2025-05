WTA Strasburgo 2025, Elena Rybakina e Liudmila Samsonova si sfideranno per il titolo

È il momento di entrare in campo per decidere chi si giocherà la vittoria nel torneo WTA di Strasburgo. Saranno la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 4 e numero 11 del ranking, e la russa Liudmila Samsonova a contendersi il successo nell’incontro di domani.

Nel primo incontro di giornata Elena Rybakina supera 7-6(7) 1-6 6-2 la brasiliana Beatriz Haddad Maia in due ore e quarantotto minuti. Il primo set viaggia sui binari dell’assoluto equilibrio, le due giocatrici difendono i turni di servizio e la conclusione non può che essere quella del tie-break. Nei primi dieci punti ben sei sono conquistati da chi risponde, la prima ad avere il set point è la giocatrice brasiliana sul 5-6, Rybakina annulla, non trasforma il primo set point, strappa il servizio alla rivale per l’8-7 e chiude i conti per il 9-7 che le consegna la prima partita.

La brasiliana rompe l’equilibrio iniziale della seconda frazione conquistando, alla quinta opportunità, il break del 3-1. Beatriz Haddad Maia, una volta ottenuto il vantaggio, non si volta più indietro, inanella altri tre game e chiude i conti sul 6-1 rimandando il verdetto alla terza partita. Nel terzo parziale la testa di serie numero nove ottiene il break a 15 e difende il servizio per il 2-0, la kazaka reagisce però in maniera veemente, colleziona sei game di fila e chiude il match.

Nel secondo incontro di giornata la russa Liudmila Samsonova regola 6-4 6-2, in un’ora e ventisette minuti, la statunitense Danielle Collins. Il primo set procede a strappi. L’americana si porta sul 2-0, Samsonova risponde con una serie di quattro giochi consecutivi per poi subire il recupero della rivale sul 4-4. Lo sprint finale del parziale premia la russa che ottiene il break del 5-4 ai vantaggi e al primo set point sigla il 6-4. Nel secondo parziale la numero 19 del ranking ottiene il break a zero nel terzo gioco, sale 4-2, toglie nuovamente il servizio all’avversaria per il 5-2 e chiude i conti nell’ottavo game.