WTA Roma 2025, Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato vincono in rimonta in doppio ed approdano agli ottavi!

Vittoria in rimonta nel primo turno del tabellone di doppio femminile del torneo WTA 1000 di Roma per Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato, che avevano ricevuto una wild card dopo aver vinto le prequalificazioni: le azzurre superano la coppia numero 7 del seeding, composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla russa Irina Khromacheva, imponendosi per 2-6 6-4 [10-5] in un’ora e mezza ed agli ottavi sfideranno la filippina Alexandra Eala e la statunitense Coco Gauff, a loro volta in tabellone grazie ad un invito degli organizzatori.

Nel primo set l’inizio è da incubo per la coppia azzurra, che cede il servizio in apertura al deciding point, a trenta nel terzo game ed ancora al punto decisivo nel quinto. Grant e Pigato non riescono ad essere incisive in risposta ed in un amen Danilina e Khromacheva si ritrovano sul 5-0. Sussulto d’orgoglio della coppia italiana, che recupera a zero uno dei tre break di ritardo e poi, al deciding point, accorcia sul 2-5. La kazaka e la russa, però, tengono a zero il servizio nell’ottavo gioco e chiudono sul 6-2 in mezz’ora.

Nella seconda frazione l’inizio è paragonabile a quello del primo, con la coppia azzurra che cede la battuta a zero in avvio e poi al punto decisivo finisce sotto 0-2. Nel terzo game sono le italiane a salvarsi al deciding point, ma nel quarto gioco Grant e Pigato non sfruttano tre palle break, restando sotto 1-3. Il controbreak, ormai nell’aria, arriva a trenta nel sesto game, e vale il 3-3. Le azzurre cedono nuovamente la battuta, a quindici, nel settimo game, ma nell’ottavo, al punto decisivo, trovano il 4-4. E’ il punto della svolta: Grant e Pigato vincono otto dei successivi dieci punti giocati e chiudono i conti grazie allo strappo a quindici nel decimo game sul 6-4 in tre quarti d’ora.

Nel match tiebreak le azzurre trovano il primo allungo quando dallo 0-1 si portano sul 3-1, ma vengono subito riagganciate e le coppie girano sul 3-3. Nuovo strappo della coppia italiana, che dal 3-4 allunga fino al 7-4 infilando quattro punti consecutivi, poi la kazaka e la russa recuperano un minibreak di ritardo, ma Grant e Pigato dal 7-5 non concedono più nulla alle avversarie e si impongono per 10-5 in un quarto d’ora.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con le due coppie che vincono 59 punti a testa. Grant e Pigato sfruttano 4 delle 10 palle break avute a disposizione e ne cancellano 2 delle 7 concesse a Danilina e Khromacheva, le quali, però, fanno leggermente meglio delle azzurre sia con la prima, 53% contro 51%, che con la seconda, 50% contro 43%.