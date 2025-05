WTA Roma 2025, Jasmine Paolini e Sara Errani: “Siamo state entrambe molto solide”

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider con un duplice 6-4 nelle semifinali degli Internazionali d’Italia e domenica difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno. A fine partite le azzurre hanno mostrato la loro soddisfazione nella consueta intervista in campo.

L’analisi di Sara Errani: “Ci sono davvero tanta gioia e soddisfazione. E’ stata una partita davvero tosta, ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette“. Le fa eco Jasmine Paolini: “E’ sempre difficile giocare contro di loro, perché sono davvero due ottime singolariste“.

Errani ci tiene a ringraziare la compagna di doppio, che è giunta in finale anche in singolare: “Jasmine è fortissima, sta facendo una settimana pazzesca, devo solo ringraziarla, perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia singolo che doppio“.

Oggi, però, sono in programma anche le semifinali del singolare maschile, nelle quali saranno protagonisti prima Lorenzo Musetti e poi Jannik Sinner. Paolini spera in un derby domenicale: “Un grosso in bocca al lupo a Lorenzo e Jannik, sogniamo una finale tutta italiana“. Aggiunge Errani: “Forza Lorenzo e Jannik, che bello essere italiani“.