WTA Roma 2025, Grant e Pigato escono di scena in doppio agli ottavi contro Eala e Gauff

Si interrompe negli ottavi di finale la corsa nel tabellone di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis delle azzurre Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato, che avevano ricevuto una wild card dopo aver vinto le prequalificazioni: le italiane vengono battute dalla coppia composta dalla filippina Alexandra Eala e dalla statunitense Coco Gauff, a loro volta in main draw grazie ad un invito degli organizzatori, che si impongono con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e sette minuti di gioco. Ai quarti ci sarà la sfida con Sara Errani e Jasmine Paolini.

Nel primo set Eala e Gauff partono subito forte e piazzano un parziale di 12 punti a 4 con cui si portano immediatamente sul 3-0 non pesante. La coppia azzurra rischia anche nel sesto game, nel quale deve risalire dal 15-40, ma Grant e Pigato si salvano al deciding point. Nell’ottavo gioco, però, la coppia azzurra si fa rimontare dal 30-0, perde gli ultimi 4 punti, e così Eala e Gauff chiudono i conti sul 6-2 in mezz’ora di gioco.

Nella seconda partita Eala e Gauff devono ricorrere al punto decisivo per tenere la battuta nel terzo game, ma nel gioco successivo riescono ad operare il break a 30 che vale il 3-1. La coppia italiana reagisce e trova l’immediato controbreak a 15 per poi operare l’aggancio sul 3-3. Grant e Pigato vanno in difficoltà nell’ottavo gioco, risalgono dal 15-40, ma il punto decisivo sorride ad Eala e Gauff, che scappano sul 5-3 e poi centrano il successo sul 6-3 in 37′.

Le statistiche indicano il sostanziale predominio di Eala e Gauff, che vincono 56 punti contro i 43 delle azzurre, facendo la differenza con la prima di servizio, con la quale ottengono il 78% dei punti contro il 56% di Grant e Pigato, le quali sono più brave con la seconda, ottenendo il 46% contro il 38% delle avversarie. La coppia italiana sfrutta una delle due palle break avute a disposizione, ma ne concede 10, e di queste 4 vengono sfruttate da Eala e Gauff.