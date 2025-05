WTA Rabat, Maya Joint e Jaqueline Cristian in finale sulla terra rossa marocchina

Sono arrivati i verdetti dalle semifinali del WTA250 di Rabat. Sulla terra rossa marocchina, l’australiana Maya Joint e la rumena Jaqueline Cristian si affronteranno nell’atto conclusivo per determinare a chi spetti questo titolo, in un evento in cui le partecipanti hanno voluto in qualche modo sondare la propria condizione in vista del Roland Garros 2025.

Joint (n.78 del mondo) si è imposta nel derby aussie contro Ajla Tomljanovic (n.79 del ranking). Una partita che ha avuto un epilogo prima del previsto, visto il ritiro di Tomljanovic dopo aver perso il primo set 6-4. Non si sa se lo stop sia stato anche precauzionale, ma nei fatti il confronto si è concluso in questa maniera e per Joint una chance per porre il sigillo nella finale.

Nell’altra semifinale Cristian l’ha spuntata in una partita dalla durata di quasi tre ore di gioco. La n.74 WTA ha piegato la favorita Camila Osorio (n.55 del mondo) col punteggio di 6-7 (6) 6-4 6-4. Lunghissimi scambi da fondo, che hanno messo a dura prova le contendenti. La rumena, da questo punto di vista, ha mostrato un’ottima condizione fisica e per la colombiana non c’è stato molto da fare.