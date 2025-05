WTA Rabat, approdano in semifinale Tomljanovic, Joint, Osorio e Cristian

Il giovedì del torneo WTA di Rabat è dedicato ai quarti di finale. A contendersi l’accesso in finale saranno l’australiana Ajla Tomljanovic e la sua connazionale Maya Joint, destinate a sfidarsi nella semifinale della parte alta. Nella parte bassa del tabellone si sfideranno la colombiana Camila Osorio, seconda favorita del seeding, e la romena Jaqueline Cristian.

Nel primo incontro di giornata l’esperta Ajla Tomljanovic, numero 79 del ranking WTA, liquida 6-1 6-3, in un’ora e nove minuti, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. La giocatrice australiana mette le mani sull’incontro inanellando otto game consecutivi dopo che la sua avversaria ha conquistato, ai vantaggi, l’1-0. Sul 6-1 2-0 le due contendenti confezionano una serie di cinque break consecutivi fino a quando Tomljanovic difende, ai vantaggi, la battuta e chiude i conti al secondo match point.

Continua la cavalcata di Maya Joint. La numero 78 del mondo, travolge 6-2 6-1, in un’ora e cinque minuti, la tennista statunitense Ann Li. La giocatrice australiana rompe per prima l’equilibrio iniziale ottenendo a zero il break del 2-1 nel primo parziale, l’americana replica strappando a 30 il servizio alla rivale. Dal 2-2 Joint innesta il turbo, vince otto game consecutivi per volare sul 6-2 4-0 prima di chiudere il confronto senza eccessivi patemi.

Camila Osorio, testa di serie numero 2, non concede sconti e pone fine alla favola di Maria Mateas, numero 243 della classifica. La giocatrice colombiana s’impone 6-3 6-1 in un’ora e nove minuti. Nell’ultimo incontro di giornata la romena Jaqueline Cristian regola 6-3 6-4, in un’ora e trentaquattro minuti, la lettone Anastasija Sevastova.