WTA Rabat, approdano ai quarti Bouzas Maneiro, Sevastova e Osorio

Il torneo WTA di Rabat dedica il programma giornaliero alla disputa dei match valevoli per gli ottavi di finale. Avanzano ai quarti di finale la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, la lettone Anastasija Sevastova e la colombiano Camila Osorio, testa di serie numero due.

L’australiana Maya Joint, numero 78 della classifica WTA, travolge 6-3 6-0, in un’ora e nove minuti, la statunitense Katie Volynets. Vittoria in rimonta per Jessica Bouzas Maneiro. La giocatrice spagnola doma, in due ore e nove minuti, 6-4 4-6 6-1 la burundese Sada Nahimana. La veterana lettone Anastasija Sevastova piega 6-3 6-4, in un’ora e quindici, la turca Zeynep Sonmez.

L’americana Ann Li si aggiudica 6-4 6-7(5) 7-5, in due ore e quaranta minuti, il derby con la connazionale Hailey Baptiste. La statunitense Maria Mateas regola 6-4 6-2, in un’ora e trentasette minuti, l’olandese Arantxa Rus. La romena Jaqueline Cristian supera 7-6(1) 7-6(1), in due ore e ventuno minuti, l’iberica Aliona Bolsova Zadoinov.

Non basta la vittoria del primo set a Tatiana Pieri. L’australiana Ajla Tomljanovic batte 4-6 6-4 6-2 la giocatrice italiana al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza. La colombiana Camila Osorio rimonta 4-6 6-2 6-3, in due ore e un minuto, la russa Kamilla Rakhimova.