WTA Rabat 2025, Rosatello eliminata all’esordio da Baptiste

Si ferma subito il cammino di Camilla Rosatello nel primo turno del WTA di Rabat. Sulla terra rossa marocchina la tennista piemontese, che aveva superato le qualificazioni, è stata sconfitta in tre set dall’americana Hailey Baptiste, numero 70 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 3-6 6-2 dopo due ore e mezza di gioco.

Il match era cominciato benissimo per Rosatello, che ha subito strappato il servizio all’americana. Nuovo break dell’azzurra nel terzo game, addirittura a zero, con la piemontese che ha allungato prima sul 4-0 e poi anche sul 5-1, annullando tre palle break. Da quel momento, però, è cominciata la rimonta di Baptiste, che ha tolto a zero la battuta all’avversaria nell’ottavo. Nel decimo gioco succede di tutto, con Rosatello che annulla cinque palle break, manca un set point e alla fine perde il servizio ancora alla sesta occasione. Agguantata la parità Baptiste porta al tie-break il primo set e lo vince per 7-5.

Nel secondo set si segue in avvio l’andamento dei turni di servizio. Poi la svolta arriva nel sesto game, con Rosatello che si porta avanti di un break. Baptiste riesce a reagire subito e trova l’immediato controbreak. Rosatello, però, strappa ancora il servizio all’americana e si porta sul 5-3. Il nono game è infinito, con l’azzurra che recupera da 0-40, annulla cinque palle del controbreak e al terzo set point chiude sul 6-3.

Ad inizio terzo set, Rosatello ha due palle break importanti nel terzo gioco, ma non riesce a sfruttarle. Nel game successivo è Baptiste a strappare il servizio all’azzurra, con l’americana che allunga sul 4-1 e poi sul 5-2. Purtroppo Rosatello perde ancora la battuta nell’ottavo gioco e di conseguenza anche il set per 6-2 ed il match.