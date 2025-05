WTA Rabat 2025, risultati 20 maggio: avanza Anastasija Sevastova, eliminata Katerina Siniakova

Si è completato il primo turno del Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Rabat, in Marocco: l’unica azzurra in campo quest’oggi, la lucky loser Nicole Fossa Huergo, viene eliminata dalla neerlandese Arantxa Rus, vittoriosa con lo score di 6-3 6-7 (7) 6-1.

La qualificata burundese Sada Nahimana regola la padrona di casa marocchina Aya El Aouni, in tabellone con una wild card, con il punteggio di 6-3 6-2, mentre l’australiana Maya Joint supera la croata Ana Konjuh con lo score di 7-5 6-2, infine la spagnola Aliona Bolsova rimonta e batte la numero 6 del seeding, la ceca Katerina Siniakova, per 3-6 6-1 6-2.

Lo scontro tra wild card premia la lettone Anastasija Sevastova, che vince in rimonta sulla padrona di casa marocchina Yasmine Kabbaj con lo score di 5-7 6-4 7-5, mentre il derby statunitense sorride a Maria Mateas, che elimina la qualificata Elizabeth Mandlik per 6-3 6-4, infine la russa Kamilla Rakhimova regola l’elvetica Jil Teichmann con lo score di 6-4 6-1.

WTA 250 RABAT – RISULTATI 20 MAGGIO

Primo turno

Sada Nahimana (Burundi, Q) b. Aya El Aouni (Marocco, WC) 6-3 6-2

Maya Joint (Australia) b. Ana Konjuh (Croazia) 7-5 6-2

Aliona Bolsova (Spagna) b. Katerina Siniakova (Cechia, 6) 3-6 6-1 6-2

Anastasija Sevastova (Lettonia, WC) b. Yasmine Kabbaj (Marocco, WC) 5-7 6-4 7-5

Arantxa Rus (Paesi Bassi) b. Nicole Fossa Huergo (Italia, LL) 6-3 6-7 (7) 6-1

Maria Mateas (Stati Uniti) b. Elizabeth Mandlik (Stati Uniti, Q) 6-3 6-4

Kamilla Rakhimova (Russia) b. Jil Teichmann (Svizzera) 6-4 6-1