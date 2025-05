WTA Rabat 2025, Maya Joint festeggia il primo titolo in carriera

Maya Joint non dimenticherà mai la giornata odierna. La diciannovenne australiana ha infatti conquistato il suo primo titolo WTA della carriera, trionfando sulla terra rossa del WTA 250 di Rabat. Un torneo magico quello di Joint, chiuso senza nemmeno perdere un set e battendo in finale con la rumena Jacqueline Cristian con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e ventuno minuti di gioco.

Con questo successo Joint avvicina sempre di più la Top-50 e si prende il suo nuovo best ranking, arrivando alla posizione numero 53 della classifica mondiale. Sicuramente una stagione importante per la giovane australiana, che al Roland Garros avrà al primo turno il derby con la connazionale Ajla Tomljanovic.

Il match, però, era iniziato con il break nel terzo gioco da parte di Cristian. La reazione di Joint, però, non si è fatta attendere, con il controbreak immediato dell’australiana. Break e controbreak anche tra quinto e sesto gioco. Joint toglie nuovamente la battuta all’avversaria nell’ottavo game e poi va a chiudere il set sul 6-3.

Nel secondo set l’australiana prende subito il largo, togliendo la battuta a Cristian nel terzo gioco. Joint non concede nulla nei propri turni di servizio e va ad ottenere un altro break nell’ottavo game, che la proietta a chiudere sul 6-2 e a conquistare il primo titolo della carriera.