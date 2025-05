WTA Rabat 2025, la qualificata Tatiana Pieri approda agli ottavi

La qualificata azzurra Tatiana Pieri supera la spagnola Carlota Martinez Cirez nel primo turno del torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco: sulla terra battuta outdoor del Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem 2025 di tennis, l’italiana si impone per 6-3 6-0 in un’ora e 28 minuti ed agli ottavi di finale se la vedrà con l’australiana Ajla Tomljanovic.

Nel primo set l’azzurra risale dallo 0-40 nel secondo game, annulla quattro break point e trova l’1-1, poi nel gioco successivo centra lo strappo a trenta che la porta sul 2-1. Pieri conferma a zero il break e poi nel quinto gioco, alla sesta palla break, scappa sul 4-1 pesante. L’iberica recupera uno dei due break di ritardo, ma nel settimo gioco cede ancora la battuta. Pieri va sul 5-2 e serve per il set, ma dal 30-0 perde i quattro punti successivi. Sul 5-3, però, l’azzurra strappa ancora il servizio all’iberica, questa volta a zero, e chiude sul 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda frazione Pieri deve ricorrere ai vantaggi per tenere la battuta in apertura, poi nel secondo gioco toglie a quindici il servizio all’avversaria. Nel terzo game l’azzurra si rifugia ancora ai vantaggi per il 3-0 non pesante, ma nel quarto gioco trova il secondo break a quindici, che vale il 4-0. In un quinto game lungo 24 punti, Pieri deve annullare tre palle break, ma poi la spunta e va sul 5-0, infine ai vantaggi del game successivo, al secondo match point, strappa ancora il servizio alla spagnola, per il break che sancisce il 6-0 in 46 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’azzurra, che vince 74 punti contro i 50 della spagnola, sfruttando 7 delle 15 palle break avute a disposizione e cancellandone 7 delle 9 concesse all’iberica. Pieri fa meglio dell’avversaria sia con la prima di servizio, 58%-41%, che con la seconda, 50%-26%.