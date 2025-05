WTA Rabat 2025, Elisabetta Cocciaretto sconfitta in rimonta da Osorio

Si conclude una giornata decisamente amara per il tennis italiano al torneo WTA 250 di Rabat. Su quattro match solamente Tatiana Pieri è riuscita a vincere, mentre sono arrivate le sconfitte di Lucia Bronzetti, Camilla Rosatello e per ultima quella di Elisabetta Cocciaretto, che si è fatta rimontare dalla colombiana Camila Osorio. La numero 55 della classifica mondiale si è imposta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco.

Eppure il match era iniziato benissimo per la marchigiana, che ha subito strappato il servizio all’avversaria dopo un combattuto primo game. Cocciaretto si è portata anche sul 3-0 con il break a zero, mettendo così in ghiaccio il primo set. L’azzurra non ha concesso nulla nei propri turni in battuta, chiudendo abbastanza agevolmente sul 6-2.

L’inerzia della partita è tutta dalla parte di Cocciaretto ed invece il secondo set si apre con il break di Osorio. La colombiana tiene agevolmente poi i propri turni di servizio e allunga sul 3-0 e 4-1. Cocciarettto arriva al massimo ai vantaggi nel settimo game, ma non ha mai occasioni per recuperare il break e perde il set per 6-3.

In avvio di terzo set c’è subito il break a zero da parte di Osorio. La colombiana annulla poi una palla dell’immediato controbreak e da quel momento non lascia più spazio all’azzurra. Nel settimo game arriva un altro break, che mette fine alla contesa. Osorio chiude 6-2 e si qualifica al secondo turno.