WTA Rabat 2025: Camilla Rosatello e Tatiana Pieri qualificate per il tabellone principale

Ci saranno due italiane in più nel tabellone principale del WTA 250 di Rabat. Dopo Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, già presenti nel tabellone principale, arrivano anche Camilla Rosatello e Tatiana Pieri, con l’una che qualche scampolo di WTA l’ha vissuto finora, mentre l’altra è al debutto assoluto sul circuito maggiore a 26 anni.

Per Rosatello vittoria anche piuttosto convincente sull’olandese Lian Tran, un 6-0 6-4 che nei fatti non è mai realmente in discussione nonostante un secondo set piuttosto lottato. La giocatrice di Saluzzo veniva dalla qualificazione ottenuta a Rouen, con tanto di secondo turno raggiunto.

Quanto a Pieri, c’è il successo nel derby tutto italiano con Nicole Fossa Huergo. Match, questo, che si divide in due parti: un primo set con tantissima lotta, durato quasi un’ora e 10 minuti e vinto da Pieri, prima del 6-4 6-1 conclusivo che ribalta le gerarchie della classifica (390 contro 276).

Questo il responso del sorteggio nel tabellone principale: per Rosatello c’è uno dei sorteggi più complessi, cioè l’americana Hailey Baptiste, che proprio agli Internazionali d’Italia è riuscita a issarsi fino agli ottavi, impensierendo anche Elina Svitolina. Più fortuna per Pieri, che giocherà con la spagnola Carlota Martinez Cirez, attuale numero 233 delle classifiche mondiali.