WTA Rabat 2025: avanti solo Tatiana Pieri tra le quattro azzurre al via

Va a chiudersi una giornata estremamente ricca, almeno a livello italiano, nel WTA 250 di Rabat, in Marocco. Torneo con una storia importante, quello che ha cambiato varie volte sede nel Paese nordafricano, ma che ha oggi regalato diversi colpi a sorpresa.

In chiave Italia si segnala da una parte la prima vittoria a livello WTA di Tatiana Pieri, che a 26 anni trova finalmente una soddisfazione al piano di sopra e se la vedrà con l’australiana Ajla Tomljanovic, dall’altra una Lucia Bronzetti opaca contro la turca Zeynep Sonmez, giocatrice che proprio non riesce a decifrare (e non solo per il 6-2 6-1 odierno). Out anche Camilla Rosatello e Lucia Bronzetti; per tutte e due fatale il terzo set.

Nel resto dei match si segnala, Tomljanovic a parte, un livello di lotta che riguarda solo il match tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e l’austriaca Julia Grabher, terminato in favore della prima, divenuta testa di serie numero 10 perché la numero 1, l’armena Elina Avanesyan, si è cancellata a tabellone già compilato.

Iniziano bene anche la rumena Jaqueline Cristian e l’americana Katie Volynets, al pari dell’altra USA Ann Li, che peraltro è la giocatrice con la più alta classifica rimasta in tabellone (attualmente è numero 57, a testimonianza di come questo torneo sia davvero un’occasione per tante per incamerare punti molto preziosi).

WTA RABAT 2025: RISULTATI DI OGGI

Bouzas Maneiro (ESP) [10]-Grabher (AUT) 6-3 1-6 6-4

Pieri (ITA) [Q]-Martinez Cirez (ESP) 6-3 6-0

Tomljanovic (AUS)-Tomova (BUL) [5] 7-5 4-6 6-3

Li (USA) [4]-Timofeeva [LL] 7-6(6) 6-2

Baptiste (USA)-Rosatello (ITA) [Q] 7-6(5) 3-6 6-2

Volynets (USA) [9]-Alves (BRA) [LL] 6-3 6-0

Cristian (ROU)-Kotliar (UKR) [WC] 6-3 6-1

Sonmez (TUR)-Bronzetti (ITA) [3] 6-2 6-1

Osorio (COL) [2]-Cocciaretto (ITA) 2-6 6-3 6-2