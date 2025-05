Wout van Aert rinasce e vince la tappa più bella. Che magia sullo sterrato

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La nona tappa del Giro d’Italia 2025 non ha deluso le aspettative e soprattutto ha visto la rinascita di Wout Van Aert. Il belga era certamente tra i più attesi sul traguardo di Siena e un percorso che ricordava moltissimo quello delle Strade Bianche. Sui tratti in sterrato il belga ha saputo ritrovare lo smalto dei tempi migliori, riuscendo ad andare via insieme al messicano Isaac Del Toro, battuto poi allo sprint.

Si tratta del primo successo della carriera al Giro per Van Aert, che entra così nel gruppo di coloro che sono riusciti a vincere una tappa in ognuno dei tre grandi giri. La vittoria mancava addirittura al belga dal 27 agosto dell’anno scorso, quando si impose nella decima tappa della Vuelta con arrivo a Baiona.

Van Aert è stato semplicemente perfetto oggi e non ha sbagliato davvero nulla. Il belga ha sfruttato al meglio lo strappo che si è venuto a creare in gruppo dopo la caduta nel secondo sterrato e che ha portato a terra sia Juan Ayuso sia Primoz Roglic. Van Aert ha tenuto benissimo la ruota fino alla fine di uno scatenato Isaac Del Toro, che si è trovato a ribaltare completamente la classifica generale.

Il momento decisivo è stato sulla salita del KM Red Bull, dove Del Toro ha provato il tutto per tutto, cercando di staccare in tutti i modi il corridore della Visma| Lease a Bike. Van Aert, però, ha saputo resistere, ha stretto i denti ed è rimasto incollato al messicano. Anche sullo strappo verso Siena poi il belga ha continuato a tenere la ruota del messicano, aprendosi così la strada per la vittoria.

Negli ultimi metri, infatti, Van Aert è riuscito a mettersi davanti, rischiando anche tantissimo sull’ultima curva, dove ha sfiorato la transenna. Davvero tantissima la voglia di tornare alla vittoria e di levarsi dalle spalle il peso dell’eterno piazzato. Immensa la gioia alla fine della tappa, con l’arrivo a braccia alzate e poi anche sdraiandosi a terra sfinito e contento. Adesso comincia un nuovo Giro per Van Aert, che potrebbe essersi sbloccata e sogno già il bis magari da martedì con la cronometro.