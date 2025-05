Wout Van Aert decisivo nella vittoria di Simon Yates: la tattica da manuale della Visma

Sul Colle delle Finestre è andato in scena il ribaltone del Giro d’Italia 2025. Un capolavoro firmato Simon Yates, che proprio sulla salita che lo aveva visto crollare nel 2018, riesce a staccare tutti i rivali, arrivando al traguardo di Sestriere con cinque minuti di vantaggio sull’ex maglia rosa Isaac Del Toro.

Serviva una grande impresa al britannico e così è stato su una delle salite che ormai è entrato di diritto nella storia del ciclismo. Un’azione fenomenale fin dai primi chilometri quella di Yates, che ha fatto il vuoto nei confronti di Del Toro e Carapaz, sfruttando poi anche le incomprensioni, i battibecchi e le incertezze del messicano e dell’ecuadoregno.

Simon Yates fenomenale, ma anche un Visma| Lease a Bike semplicemente perfetta. Straordinaria la tattica della squadra olandese, che ha avuto in Wout Van Aert un elemento decisivo. Il belga, infatti, è entrato nella fuga di giornata e poi è stato utilissimo dopo il Colle delle Finestre nei confronti di Yates.

I due corridori della Visma si sono trovati poco dopo lo scollinamento e da quel momento Van Aert non ha mai abbandonato il suo compagno, trascinandolo praticamente fino al traguardo di Sestriere. Un ritmo fenomenale quello imposto dal belga, che si è portato a ruota il britannico. demolendo totalmente la concorrenza di un Del Toro che non è mai riuscito a trovare alleati. L’azione perfetta di una grande squadra, perchè per vincere questo Giro serviva davvero questo capolavoro.