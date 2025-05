Wimbledon 2025, pubblicata l’entry-list dei Championships: nove azzurri al via, c’è Nick Kyrgios in tabellone

Dal 30 giugno al 13 luglio l’erba di Church Road a Londra sarà protagonista. L’edizione 2025 di Wimbledon terrà banco e l’emozione sarà sempre speciale nel seguire i match sui prati britannici. Lo spagnolo Carlos Alcaraz andrà a caccia del terzo successo consecutivo nei Championships e Jannik Sinner sarà in prima linea per ostacolarne l’incedere e conquistare per la prima volta la corona nel Tempio del tennis.

Pattuglia tricolore che sarà formata da nove giocatori. Al di là di Sinner ci saranno anche Lorenzo Musetti, semifinalista l’anno scorso, Matteo Berrettini, finalista nel 2021, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Sarà interessante verificare se Musetti, al salto di qualità quest’anno, sarà replicare l’incedere dell’anno passato, mentre si spera che Berrettini abbia messo da parte i propri problemi fisici e possa recitare un ruolo di primo piano sull’amata erba londinese.

A colpire poi l’attenzione degli appassionati c’è la presenza nel tabellone principale, grazie alla regola del “ranking protetto”, di Nick Kyrgios, finalista del 2022 in questo Slam (sconfitto da Novak Djokovic). Vedremo se l’australiano sarà davvero della partita e riuscirà a giocare dopo i suoi problemi al polso. In tutto questo, da capire se Djokovic riuscirà a recitare il ruolo del terzo incomodo tra Alcaraz e Sinner, ricordando la finale raggiunta l’anno scorso poco dopo l’operazione al menisco.

ENTRY-LIST WIMBLEDON 2025

1. J. Sinner

2. C. Alcaraz

3. A. Zverev

4. T. Fritz

5. J. Draper

6. N. Djokovic

7. C. Ruud

8. L. Musetti

9. A. de Minaur

10. H. Rune

11. D. Medvedev

12. T. Paul

13. B. Shelton

14. A. Fils

15. F. Tiafoe

16. G. Dimitrov

17. A. Rublev

18. F. Cerundolo

19. J. Mensik

20. S. Tsitsipas

21. T. Machac

21. N. Kyrgios*pr

22. U. Humbert

23. S. Korda

24. K. Khachanov

25. A. Popyrin

26. A. Davidovich Fokina

27. D. Shapovalov

28. M. Berrettini

29. B. Nakashima

30. F. Auger-Aliassime

31. H. Hurkacz

32. G. Mpetshi Perricard

33. A. Michelsen

34. T. Griekspoor

35. F. Cobolli

36. S. Baez

37. J. Lehecka

38. J. Thompson

39. M. Arnaldi

40. A. Muller

41. N. Borges

42. G. Monfils

43. M. Giron

44. L. Sonego

45. L. Darderi

46. M. Kecmanovic

47. D. Goffin

48. P. Martinez

49. Z. Bergs

50. Q. Halys

51. A. Bublik

52. C. Ugo Carabelli

52. J. Brooksby*pr

53. G. Diallo

54. J. Fearnley

55. T. Martin Etcheverry

56. F. Marozsan

57. R. Bautista Agut

58. J. Munar

59. L. Djere

60. B. Bonzi

61. A. Tabilo

62. K. Nishikori

63. R. Carballes Baena

64. F. Comesana

65. J. Fonseca

66. D. Altmaier

67. L. Tien

68. M. Bellucci

69. D. Dzumhur

70. Y. Bu

71. J. Shang

72. A. Rinderknech

73. R. Safiullin

74. H. Gaston

74. S. Ofner*pr

75. Y. Nishioka

76. C. Moutet

77. H. Medjedovic

78. A. Vukic

79. R. Hijikata

80. A. Kovacevic

81. Z. Zhang

82. C. O’Connell

83. B. Coric

83. E. Ruusuvuori*pr

84. R. Collignon

85. V. Kopriva

86. J. Struff

87. J. de Jong

88. K. Majchrzak

89. B. van de Zandschulp

90. C. Norrie

91. A. Walton

92. J. Duckworth

93. C. Tseng

94. L. Nardi

95. R. Opelka

96. H. Dellien

97. A. Shevchenko

98. M. Navone

99. M. McDonald

100. P. Carreno Busta

Alternates

1. N. Basavaredd (101)

2. B. Holt (102)

3. B. Harris (103)

4. M. Cilic (104)

5. C. Eubanks (105)

6. E. Quinn (106)

7. F. Fognini (107)

8. E. Moller (108)

9. L. Harris (108)*pr

10. J. Manuel Cer (109)

11. T. Barrios Ve (110)

12. T. Kokkinakis (111)

13. T. Seyboth Wi (112)

14. A. Cazaux (113)

15. O. Virtanen (114)

16. J. Faria (115)

17. E. Spizzirri (116)

18. R. Andres Bur (117)

19. D. Elahi Gala (118)

20. T. Boyer (119)