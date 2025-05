WEC, Mick Schumacher: “È un po’ frustrante doversi accontentare del podio”

Mick Schumacher ha ottenuto a Spa-Francorchamps il secondo podio consecutivo nel FIA World Endurance Championship. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Ferrari ufficiali al volante della propria Alpine n. 36 dopo un’ottima gara disputata insieme a Jules Gounon ed a Fred Mako.

Il terzetto ha condotto per una parte la gara prima di subire il rientro delle due Ferrari 499P. La n. 51 ha poi vinto con Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado, la Rossa citata ha superato sul campo l’Alpine n. 36 in una strepitosa bagarre che ha visto in azione anche la BMW n. 20 poi out con un problema ai freni.

L’ex pilota di F1 ha affermato in una nota ai margini dell’evento: “È stata una buona gara nel complesso. Stavamo lottando per la vittoria, ma una foratura ha compromesso le nostre possibilità. È un po’ frustrante doversi accontentare del podio, ma possiamo essere soddisfatti del nostro risultato. Percepiamo una dinamica positiva e la squadra sta facendo progressi ad ogni gara. Fred ha fatto un’ottima partenza, Jules ha preso il comando ed è stata una vera battaglia fino al traguardo. Siamo sulla strada giusta, ma ci sono anche aree di miglioramento. Ora ci aspetta l’evento più importante dell’anno. L’intero team non vede l’ora e si concentra pienamente su quest’obiettivo”.

Alpine è cresciuta di colpi nella seconda parte del 2024 ed ora si sta confermando ad alti livelli. Il target è quello ovviamente di ben figurare a Le Mans tra meno di un mese dopo l’importante lavoro effettuato durante l’inverno. Ricordiamo l’utilizzo di almeno un ‘Joker’ dei cinque a disposizione da parte dei francesi per migliorare il proprio prototipo, in azione dal 2024 e non dal 2023 come ad esempio Ferrari o Porsche.