WEC, il percorso perfetto di Ferrari continua a Spa. L’attenzione è già a Le Mans

Ferrari si prepara per l’importantissima trasferta a Le Mans per la leggendaria 24h che vivremo tra meno di un mese. La maratona francese sarà il quarto atto del FIA World Endurance Championship, campionato che per ora è letteralmente dominato dal marchio di Maranello.

Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado si sono imposti con la 499P n. 51 a Spa ed a Imola, mentre la gemella n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina non ha avuto particolari problemi a festeggiare in quel di Lusail (1812km del Qatar).

Dopo tre eventi, Ferrari sta rispettando l’obiettivo di inizio anno: vincere il Mondiale. La classifica costruttori vede il marchio di Maranello con 136 punti raccolti contro i 71 di Toyota ed i 64 di BMW, mentre la graduatoria piloti premia l’equipaggio n. 51 con 75 punti contro i 57 della Ferrari n. 50 ed i 39 della 499P n. 83 AF Corse di Phil Hanson/Yifei Ye/Robert Kubica.

L’attenzione si sposta ora sulla leggendaria corsa di Le Mans in cui ovviamente la Ferrari cercherà un leggendario tris. Il potenziale mostrato negli ultimi anni è evidente a tutti ed è apprezzabile che il brand italiano sia sempre all’attacco ad ogni ingresso in pista.

I miglioramenti apportati alle 499P negli ultimi mesi hanno sicuramente portato i frutti sperati regalando un prototipo che si adatta ad ogni pista e che gestisce alla perfezione gli pneumatici. Quanto realizzato da Pier Guidi nelle Ardenne contro Alpine n. 36 e BMW n. 20 è qualcosa di incredibile, una prestazione che non può che mettere paura a tutti.

In Ferrari il lavoro è stato eccellente, il vantaggio in campionato è significativo e la squadra conosce perfettamente come deve comportarsi. Le Mans sarà il momento cruciale come sempre della stagione agonistica, la casa tricolore è attesa come protagonista con il chiaro intento di continuare a dettare la propria legge in ogni condizione e soprattutto senza mai nascondersi.