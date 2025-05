WEC, Ferrari cala il tris. “Non è stato facile come a Imola”

Ferrari ottiene il terzo successo consecutivo nel FIA World Endurance Championship 2025 a Spa-Francorchamps al termine di una nuova giornata perfetta. La 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi sigla il secondo acuto in poche settimane dopo la gioia in quel di Imola ed il podio in Qatar nell’appuntamento siglato dalla gemella n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.

Il marchio di Maranello ha ottenuto una strepitosa doppietta nelle Ardenne confermando quanto fatto in qualifica. La n. 51 e la n. 50 si sono imposte sull’Alpine n. 36 che nel finale ha provato in ogni modo ad impensierire la seconda delle 499P ufficiali.

Giovinazzi ha affermato dopo la bandiera a scacchi ai media presenti in quel di Spa, tra cui OA Sport. “Prima di tutto devo ringraziare tutti per il lavoro svolto nel rimettere la vettura a posto dopo l’incidente nelle prove libere. Non è stato facile come ad Imola, ma abbiamo mostrato di essere oltremodo competitivi effettuando una strategia notevole in ogni condizione”.

Non poteva mancare il parere di Pier Guidi, autore di un mitico doppio sorpasso alla ‘Bus Stop’ ai danni dell’Alpine n. 36 e della BMW n. 20. “Ho fatto tante battaglie, con la BMW e l’Alpine è stato molto bello. Il finale era difficile da leggere con tante auto in pista con delle strategie differenti”.