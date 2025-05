WEC, Alpine precede Ferrari dopo le prime tre ore della 6h Spa

Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher dettano il passo con Alpine dopo le prime tre ore della 6h di Spa-Francorchamps, terzo round del FIA World Endurance Championship 2025. La vettura n. 36 precede le due Ferrari ufficiali: la n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e la n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

Ferrari ha tentato di gestire la competizione sin da subito con il danese Nicklas Nielsen (n. 50) davanti alla vettura gemella n. 51 di James Calado. Le due 499P hanno tentato di fare selezione, ma nel traffico hanno dovuto subire l’assalto della veloce Alpine n. 36 di Frédéric Makowiecki.

I francesi si sono inseriti nella bagarre per il podio, mentre è da segnalare la prematura uscita di scena della Ferrari n. 83 AF Corse di Phil Hanson. Il britannico, dopo un breve Full Course Yellow, per spostare la Porsche n. 99 Proton Competition in difficoltà a ‘Les Combes’, si è fermato ai box con problemi in occasione della prima sosta della giornata.

La Ferrari n. 50 ha tenuto testa anche nei minuti seguenti all’Alpine n. 36 ed alla Ferrari n. 51. Il gruppo è stato però nuovamente ricompattato, questa volta con una Virtual SC dovuta ad un problema per la Lexus RC F GT3 n. 87 Akkodis ASP e la BMW M4 GT3 EVO n. 31 WRT, rispettivamente tra ‘Les Combes’ e la ‘Source’. I giapponesi hanno avuto un problema tecnico, mentre la BMW si è arrestata dopo un contatto con la Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse alla ‘Chicane’.

La terza sosta ha cambiato però le carte in tavola, Alpine ha anticipato l’ingresso rispetto alle Ferrari riuscendo così a portarsi al comando. Il francese Jules Gounon (n. 36) controlla ora la graduatoria generale con un minimo scarto nei confronti delle Ferrari di Miguel Molina (n. 50) e di Antonio Giovinazzi (n. 51).

BMW n. 20 segue in quarta piazza davanti alle due Peugeot, la n. 93 e la n. 94. L’evento è attualmente neutralizzato con una nuova Safety Car, chiamata in pista in seguito ad un incidente all’uscita di ‘Les Combes’ tdella McLaren 720S GT3 EVO n. 59 United Autosports di Sean Gelael.

In LMGT3 la situazione è più che mai movimentata con molte vetture in azione con una strategia differente. L’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 27 Heart of Racing di Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi controlla la scena sull’Aston n. 10 Racing Spirit of Leman di Derek Deboer/Valentin Hasse-Clot /Eduardo Barrichello e la Porsche 992 GT3-R n. 85 Iron Dames di Michelle Gatting/Celia Martin/Rahel Frey. Ancora pienamente in corsa anche la BMW M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT, in azione come sempre con Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde.