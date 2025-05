Volley, Perugia in finale di Champions League! Halkbank Ankara travolto, sfida polacca per Giannelli e compagni

Perugia si è qualificata alla finale della Champions League 2025 di volley maschile, sconfiggendo i turchi dell’Halkbank Ankara con un secco 3-0 (25-23; 25-23; 25-22) nella rovente sfida andata in scena alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I Block Devils hanno fatto valere i favori del pronostico e si sono così meritati la possibilità di andare a battagliare per la conquista del massimo trofeo europeo: l’appuntamento è per domenica 18 maggio (ore 20.05) contro la vincente del derby polacco tra Jastrzebski Wegiel e Aluron Zawiercie in programma domani pomeriggio.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, reduci dalla finale per il terzo posto in Superlega vinta contro Piacenza, hanno raggiunto l’obiettivo della vigilia e ora dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo nella sfida contro i padroni di casa se vorranno mettere le mani sulla Coppa mai conquistata dal sodalizio umbro. Sarà il secondo assalto della storia per i rossoneri, che nel 2017 crollarono con un netto 3-0 al cospetto dei formidabili russi dello Zenit Kazan in un gremito PalaLottomatica di Roma. Nell’albo d’oro sarà una squadra italiana a succedere a Trento sul trono del Vecchio Continente?

Perugia è riuscita a risalire la china dal 5-9 nel primo set, recuperando con un vincente e un ace di Ishikawa, un primo tempo di Solé e una staffilata di Ben Tara (11-12) prima del muro di Plotnytskyi valso il 13-13. Le due squadre hanno ingaggiato un bel duello punto a punto (23-23), poi Ishikawa ha trovato un mani-out e Ben Tara ha murato Kooy. Lotta serratissima anche nel secondo parziale (17-16), poi Kooy ha commesso un errore e Plotnytskyi ha firmato l’ace del 19-16. Il diagonale stretto di Ishikawa e il servizio di Jesus Herrera sono valsi il 22-18, l’Halkbank è rientrato fino al 24-23 ma poi Sotola ha sbagliato il servizio.

Perugia ha trovato un break nel terzo set con due folate di Ben Tara (12-10), che ha poi siglato un ace e ha propiziato il vincente di Ishikawa (15-11). Il mani-out di Plotnytskyi metteva in chiaro la situazione (18-13), ma Leal e compagni sono clamorosamente riusciti a rientrare (22-1). La pipe di Plotnytski e un muro di Solé hanno regalato tre match-point (24-21), Leal ha annullato il primo ma poi Matic ha sbagliato il servizio e Perugia ha vinto l’incontro.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Yuki Ishikawa (20 punti, 59% in attacco, 2 ace), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (7 punti). Il regista Simone Giannelli (3 punti) ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Wassim Ben Tara (14 punti, 63% in fase offensiva), chiamando in causa anche i centrali Sebastian Solè (6 punti, 4 muri) e Agustin Loser (5 punti, 3 muri). Tra le fila dell’Halkbank Ankara, allenato da coach Radostin Stoytchev, i migliori sono stati i martelli Yoandy Leal (13 punti) e Dick Kooy (12 punti), 9 marcature per Marek Sotola.