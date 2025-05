Volley, Perugia: che voglia di riscatto contro Stoytchev! L’Halkbank tra gli umbri e la finale di Champions

La Final Four di Champions League maschile di pallavolo si avvicina e la Sir Sicoma Monini Perugia è pronta a scendere in campo per affrontare l’Halkbank Ankara nella prima semifinale del torneo, che avrà luogo venerdì 16 maggio all’Atlas Arena di Łódź. I Block Devils, dopo aver dominato la fase a gironi, sono determinati a proseguire la loro corsa, ma l’avversario turco non è da sottovalutare.

Sono cambiate le cose in casa Halkbank rispetto all’ultima volta in cui si sono incontrate le due formazioni, che erano inserite nello stesso gruppo nella prima fase del torneo. Perugia aveva vinto 3-0 in trasferta, ma la squadra turca da allora ha inserito alcuni rinforzi decisivi, tra cui il forte schiacciatore cubano-brasiliano Yoandi Leal, che ha sicuramente alzato la qualità dell’attacco dell’Halkbank. Il nuovo allenatore dei turchi, invece, è Rado Stoytchev che ha preso il posto di Igor Kolakovic dopo l’esperienza chiusa male a Verona ma in questa stagione l’allenatore bulgaro ha già giocato un bruttissimo scherzo agli umbri, sconfiggendoli sulla panchina dei veneti al tie break nella semifinale di Coppa Italia.

La squadra ceca si presenta con un reparto offensivo che fa paura, con il potente opposto Marek Sotola, che nella fase a gironi aveva messo a segno 18 punti contro Perugia, e l’esperto Dick Kooy, schiacciatore di grande esperienza, arrivato quest’anno in Turchia dopo una lunga carriera in Italia. La squadra può inoltre contare su un regista di qualità come lo statunitense Micah Ma’A e sulla solidità di un muro potente che ha sempre contraddistinto il gioco dell’Halkbank.

Perugia, dal canto suo, è focalizzata sull’obiettivo di alzare la Champions League, un traguardo che le sfuggì qualche anno fa. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno lavorato con grande intensità per arrivare alla Final Four nella migliore forma possibile. Dopo aver chiuso la serie contro Piacenza al terzo posto in campionato, la squadra ha potuto godere di un po’ di riposo e preparare al meglio l’impegno europeo. L’obiettivo della squadra è chiaro: portare a casa il titolo e conquistare la prima coppa Europea della stagione per l’Italia.

La formazione turca lo scorso anno ha vinto campionato e Coppa di Turchia, in Champions League quest’anno, ha chiuso al secondo posto il girone D che comprendeva anche Perugia, debuttando con una sconfitta interna con il Saint Nazaire, poi la vittoria a Ceske Budejovice, la sconfitta 0-3 in casa con Perugia, la vittoria 3-0 con Ceske Budejovice, la vittoria al tie break contro il Saint Nazaire e il successo al tie break 3-2 sul campo di una già qualificata Perugia all’ultima giornata. Nei play-off la squadra turca ha eliminato l’Allianz Milano al golden set e, sempre al set supplementare, ha superato il PGE Projekt Varsavia nei quarti di finale. In campionato i turchi hanno deluso: quinti alla fine della regular season e dunque fuori dalla lotta scudetto, si sono dovuti accontentare dell’ottavo posto finale, nettamente al di sotto delle aspettative.

Il tecnico è appunto il bulgaro Rado Stoytchev, mentre in regia c’è lo statunitense Micah Ma’a, 27 anni, al terzo anno in Turchia dopo l’esperienza di Katowice, assieme a lui il 31enne turco Huseyn Batuhan Duman, arrivato lo scorso anno dal Tarım Kredi Gençlik. L’opposto titolare è il nazionale ceco Marek Sotola, ex Berlino, prelevato dal club turco in estate per sostituire l’olandese Abdel-Aziz. Con lui il turco Ogutkan Yatkin, 27 anni, proveniente dallo Ziraat Bankkart.

In banda gioca il brasiliano Yoandy Leal, origini cubane, nazionalità brasiliana, tanta Italia alle spalle con le maglie di Civitanova, Modena e Piacenza, prima del trasferimento in Russia al Lokomotiv Novosibirsk e a metà stagione ad Ankara, in diagonale con l’olandese di nazionalità italiana, ex azzurro, Dick Kooy, 37 anni, ex Modena, Macerata, Piacenza e Trento in Italia e arrivato in Turchia la scorsa estate dopo la stagione in Qatar al Police Union. In panchina ci sono due turchi, Mirza Lagumdzija, fratello d’arte e nazionale, al secondo anno all’Halkbank dopo l’esperienza all’Arkas Spor e Izzet Unver, 31 anni, arrivato l’anno scorso dal Fenerbahce. Al centro giocano il nazionale turco Mert Matic che è arrivato due anni fa dallo Spor Toto Spor Kulubu e Yigit Hamza Aslan, 19 anni, prodotto del vivaio locale. In panchina a supporto ci sono Tuna Uzunkoy, prelevato lo scorso anno dal Tarım Kredi Gençlik e Yunus Emre Tayaz, al terzo anno nelle file dell’Halkbank. I liberi sono Volkan Done, un’istituzione ad Ankara, alla sesta stagione con l’Halkbank, titolare, mentre la riserva è Deniz Ivgen, al terzo anno con la squadra turca.