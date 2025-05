Volley, Paola Egonu confermata a Milano. Come cambia la squadra dopo l’addio di Orro e i nuovi arrivi

Milano ha concluso la stagione senza riuscire a mettere le mani su un trofeo. La società meneghina non ha avuto la capacità di conquistare titoli per il secondo anno consecutivo, nonostante la rosa di primaria importanza a disposizione di coach Stefano Lavarini. Il sodalizio della Presidente Alessandra Marzari è andato a sbattere a ripetizione conto Conegliano, che si è imposta in ben nove scontri diretti: finale scudetto (serie chiusa sul 3-0), semifinale di Champions League, semifinale del Mondiale per Club, finale di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, oltre all’andata e ritorno della regular season di Serie A.

Il Vero Volley ci riproverà nella prossima annata agonistica, durante la quale il volto simbolo sarà ancora la bomber Paola Egonu. La miglior giocatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha ufficialmente confermato che indosserà la maglia di Milano anche per il 2025-2026: sarà la sua terza stagione nel capoluogo lombardo, con l’auspicio di poter fare finalmente festa. Attorno all’opposto ci saranno delle novità, a cominciare dal cambio in cabina di regia.

Alessia Orro lascerà Milano e volerà in Turchia per accasarsi al Fenerbahce Istanbul. Verrà sostituita da Francesca Bosio, proveniente da Novara. Si ripartirà poi da altre certezze: la schiacciatrice Myriam Sylla e la centrale Anna Danesi. Le tre Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 saranno ancora a Milano insieme al martello Elena Pietrini, che quest’anno ha avuto poco spazio, visto che le sono state preferite Helena Cazaute e Nika Daalderop.

I due martelli stranieri cambieranno però squadra: la francese approderà al VakifBank Istanbul, mentre l’olandese si dovrebbe accasare a Conegliano. Dal club che ha vinto tutto dovrebbe arrivare la schiacciatrice Khalia Lanier, mentre da Novara dovrebbe arrivare la bomber Vita Akimova, potenziale riserva di Paola Egonu.