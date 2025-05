Volley, Milano in Challenge Cup! L’Allianz sbanca Modena (3-1) e non lascia l’Europa

Milano in Challenge Cup: è l’ultimo verdetto della stagione di Superlega ed è abbastanza sorprendente visto che l’avversaria dell’Allianz, la Valsa Group Modena, è arrivata a questa sfida apparentemente in grande condizione e giocava anche davanti al pubblico amico, a cui non è riuscita a regalare l’ultimo sorriso di una stagione, a questo punto, da dimenticare.

Qualche seconda linea in campo, tra chi getta nella mischia un giovane, Mati in campo per Modena e chi si affida al più esperto, Kaziyski per puntare all’Europa. Pronti, via e c’è solo una squadra in campo, Modena che prende un vantaggio sempre più importante e domina il primo set, guidata da Buchegger e nonostante gli 8 errori al servizio, con il punteggio di 25-18.

Nel secondo parziale la prima parte è più equilibrata, ma nella fase centrale Milano alza l’asticella e Modena crolla sotto i colpi di un Allianz che ritrova Reggers e piazza un break di 9-1 che apre la strada per il 25-21 che pareggia il conto. Nel terzo parziale non c’è partita. Milano vola sull’8-4 e Modena continua a faticare un po’ in tutti i fondamentali lasciando via libera alla squadra di casa che aumenta sempre più il vantaggio e si impone con il punteggio di 25-19.

La Valsa Group, spalle al muro, cerca di reagire nel quarto set ma, dopo un avvio equilibrato, va sotto 10-7 e 16-11 con Milano molto ordinata in fase cambio palla ed efficace in contrattacco che non lascia scampo ai gialloblù. L’Allianz non si distrae e il finale è senza particolari sussulti con l’errore al servizio di Buchegger che regala l’Europa alla formazione meneghina, protagonista nella stagione appena conclusa, in Champions League.

In casa Modena: 15 i punti di Buchegger, 13 di Mati, autore di una buona prova, 11 di Davyskiba e 10 di Gutierrez. Per Milano: 17 punti di Reggers e 12 di un monumentale Kaziyski, 8 per Schnitzer.