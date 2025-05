Volley, le big dell’Italia tornano a indossare l’azzurro! Le convocate per raduno e amichevoli

Dopo aver raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due amichevoli stagionali contro la Germania, la Nazionale Italiana di volley femminile tornerà in scena al PalaPanini di Modena per la Aia Aequilibrium Cup, un torneo quadrangolare che si disputerà al PalaPanini di Modena dal 23 al 25 maggio. Le azzurre incroceranno Olanda, Germania e Turchia in questo appuntamento di avvicinamento alla fase preliminare della Nations League.

Il CT Julio Velasco ha convocato quindici giocatrici per questo appuntamento in terra emiliana: Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori.

Le big si sono fermate per un paio di settimane dopo il termine della stagione per club e dunque non giocheranno le amichevoli, ma ben sette Campionesse Olimpiche si ritroveranno domenica 18 maggio al Centro Giulio Onesti di Roma per le visite mediche: Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Fahr, Paola Egonu e Myriam Sylla.

Le atlete reduci dalle Finals di Champions League con i rispettivi club, effettueranno le consuete visite mediche di controllo per poi trasferirsi al Centro Pavesi di Milano dove dal 19 maggio torneranno a vestire l’azzurro nove mesi dopo il trionfo a cinque cerchi.