Volley, Italia padrona d’Europa: doppietta in Champions League, Conegliano e Perugia nella storia

L’Italia ha dominato la stagione per club di volley, conquistando la Champions League sia al maschile che al femminile. Il Bel Paese ha firmato una spettacolare doppietta nella massima competizione continentale grazie a Conegliano e Perugia: le Pantere si sono laureate Campionesse d’Europa per la terza volta dopo i sigilli del 2021 e 2024, mentre i Block Devils sono saliti sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia.

Tra le donne il podio è stato monopolizzato da squadre di Serie A1, visto che la corazzata veneta ha travolto Scandicci in finale e Milano si è garantita il terzo posto regolando le turche del VakifBank Istanbul. Tra gli uomini, invece, i rossoneri hanno saputo precedere due formazioni polacche: l’Aluron Zawiercie (sconfitto in finale al tie-break dopo aver subito la rimonta dal 2-0) e i Jastrzebski Wegiel (giustizieri dei turchi dell’Halkbank Ankara, regolati dagli umbri per 3-0 in semifinale).

Un tripudio totale tra Istanbul (Turchia) e Lodz (Polonia), a dimostrazione della caratura tecnica e agonistica delle nostre squadre. Tra l’altro tra le donne sono state conquistate anche CEV Cup (con Novara) e Challenger Cup (con Roma), mentre tra gli uomini Trento e Civitanova si sono fermate sul più bello nei due tornei minori, Monza aveva perso ai quarti di Champions League contro Perugia e Milano era stata eliminata al golden set dei playoff dall’Halkbank.

Per la dodicesima volta nella storia l’Italia ha vinto le due Champions League nella stessa stagione. Lo scorso anno furono Conegliano e Trento a festeggiare, Civitanova e Novara si imposero nel 2019, doppietta con Bergamo e Trento tra il 2009 e il 2010, sigilli di Treviso e Bergamo nel 1999, 2000 e 2006, Modena e Bergamo nel 1997, Modena e Matera nel 1996, Ravenna e Matera nel 1993, Ravenna con entrambi i sessi nel 1992.