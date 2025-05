Volley, i premi individuali della Champions League 2025: Simone Giannelli MVP, apoteosi italiana

Perugia ha vinto la Champions League 2025 di volley maschile, sconfiggendo l’Aluron Zawiercie per 3-2 nella finale andata in scena a Lodz (Polonia). I Block Devils si sono imposti in trasferta al termine di una rocambolesca partita: sono andati in vantaggio per 2-0 e sembravano lanciati verso il successo, hanno subito la rimonta e poi hanno dominato il tie-break. I rossoneri hanno conquistato il primo titolo continentale della propria storia, succedendo a Trento nell’albo d’oro della massima competizione europea.

Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). Il miglior giocatore del torneo (MVP) è stato Simone Giannelli: il regista di Perugia è stato incoronato anche come miglior palleggiatore, chiudendo al meglio la stagione e ampliando ulteriormente la bacheca di premi, tra cui spicca quello come MVP degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia. Festa grande anche per altri due elementi di Perugia: l’opposto Wassim Ben Tara e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi.

Riconoscimenti anche per il martello Tomasz Fornal (Jastrzebski Wegiel, terza classificata), i centrali Anton Brehme (Jastrzebski Wegiel) e Mateusz Bieniek (Zawiercie), il libero Luke Perry (Zawiercie). Di seguito i premi individuali e il sestetto ideale della Champions League 2025 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2025

MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO (MVP): Simone Giannelli (Perugia)

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Simone Giannelli (Perugia)

MIGLIOR OPPOSTO: Wassim Ben Tara (Perugia)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #1: Tomasz Fornal (Jastrzebski Wegiel)

MIGLIOR SCHIACCIATORE #2: Oleh Plotnytskyi (Perugia)

MIGLIOR CENTRALE #1: Anton Brehme (Jastrzebski Wegiel)

MIGLIOR CENTRALE #2: Mateusz Bieniek (Zawiercie)

MIGLIOR LIBERO: Luke Perry (Zawiercie)