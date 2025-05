Volley femminile, Malual e Nervini commentano la vittoria sulla Turchia

Non si può certo dire che l’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di volley femminile non stia regalando emozioni. L’Italia, infatti, ha giocato 10 set in due incontri, vincendo entrambe le sfide al tie-break. Dopo aver superato l’Olanda per 3-2 nel match d’esordio, le azzurre hanno replicato anche ieri sera a Modena contro la Turchia. Punteggio conclusivo di 14-25; 25-22; 17-25; 29-27; 15-9 in una partita che ha visto colpi di scena davvero a non finire.

Si può dire che sia successo davvero di tutto al PalaPanini (davanti a 3.500 spettatori) con le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco che hanno saputo tenere duro fino alle battute conclusive, per portare a casa una vittoria davvero preziosa. Con questo risultato, infatti, l’Italia si porta al comando della classifica provvisoria dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite in vista degli ultimi match che si giocheranno oggi. Alle ore 14.00 si inizierà con Turchia-OIanda, quindi alle ore 17.00 le azzurre saranno di scena contro la Germania.

Al termine del match contro la Turchia le nostre portacolori hanno raccontato le proprie sensazioni ai taccuini di FIPAV.

Le parole di Adu Malual: “Sono molto fiera di quanto abbiamo fatto. Giocavamo contro la Turchia, una delle nazionali più forti e difficili da affrontare e abbiamo messo in campo tutto. Siamo giovani e lavoriamo da relativamente poco assieme ma speriamo sempre di ottenere nuovi successi. Ovviamente ci sono situazioni in cui andiamo in difficoltà, fa parte del gioco, ma sono proprio quelle in cui si impara e si cresce per affrontare poi una partita complessa, come questa con la Turchia. Dal punto di vista personale voglio lavorare ogni giorno per migliorare e diventare una giocatrice capace di incidere ed essere di riferimento nel mio ruolo. Stasera spero di esserci riuscita ma in generale lavorerò per migliorare ed essere sempre più incisiva”.

Le dichiarazioni di Stella Nervini: “Il coach ci aveva chiesto di entrare un po’ più convinte e aggressive, credo che oggi siamo riuscite a farlo contro la Turchia che è una squadra fortissima. Sono super contenta di aver vinto soprattutto davanti questo PalaPanini che oggi è stato davvero impressionante. È stata una bellissima partita e speriamo di giocare così anche domani. Abbiamo in squadra delle ottime attaccanti e sappiamo che possiamo risolvere le situazioni in qualsiasi momento. Siamo in una fase ancora di rodaggio, ci dobbiamo ancora conoscere. Sono le prime uscite dopo la fine del campionato. La vittoria di stasera fa bene per il morale e per tornare in palestra ancora più convinte e sicure di noi stesse”.