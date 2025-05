Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro

La doppia amichevole tra Italia e Germania disputata la settimana scorsa rappresenta un primo, importante test per la Nazionale di volley femminile in vista degli impegni ufficiali della stagione. Con un gruppo ampiamente rinnovato, dato che molte delle big sono state escluse per riposarsi dopo la final 4 di Champions League, il CT Julio Velasco ha avuto modo di sperimentare nuove soluzioni e dare spazio a giocatrici che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel futuro della squadra.

La prima amichevole, giocata al PalaIgor di Novara, ha visto la Nazionale italiana vincere per 3-1 (25-18, 20-25, 25-17, 25-21). Sebbene la Germania fosse una squadra solida e combattiva, l’Italia ha messo in campo una prestazione convincente, riuscendo a dominare nel terzo e quarto set. Nonostante l’assenza di giocatrici chiave come Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi, Sarah Fahr, Monica De Gennaro ed Ekaterina Antropova, la squadra di Velasco ha mostrato coesione e determinazione, specialmente nei fondamentali di attacco e muro, dove è emersa una buona continuità.

Le protagoniste di questa vittoria sono state Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, e Matilde Munarini, con Omoruyi top-scorer con 16 punti. Munari e Giovannini hanno giocato un ruolo chiave nei momenti decisivi, mentre Matilde Munarini, MVP del match, ha impressionato con il suo muro. Anche il debutto di alcune giovani come Benedetta Sartori, Ilenia Moro, Chidera Blessing Chinyere Eze, e Giorgia Frosini (che ha messo a segno 11 punti), segna una nuova era per la Nazionale, con elementi freschi pronti a inserirsi nel gruppo. La vittoria contro la Germania ha permesso all’Italia di iniziare con slancio il proprio cammino di preparazione per la stagione internazionale, nonostante le difficoltà dovute all’assenza di molte delle titolari.

Nel secondo incontro, giocato all’Allianz Cloud di Milano, l’Italia ha subito una sconfitta per 3-1 (25-21, 26-24, 22-25, 25-21). Nonostante la buona partenza, la Nazionale ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo nel secondo e nel quarto set. Qui è emerso il gap con le tedesche, che hanno saputo sfruttare al meglio i momenti di debolezza dell’Italia, chiudendo il secondo set ai vantaggi (26-24) e prendendo il controllo definitivo della partita. L’Italia ha comunque mostrato segnali positivi, specialmente nel terzo set, dove le giocate di Giorgia Frosini e Matilde Munarini sono state determinanti per il successo. Tuttavia, i troppi errori non forzati e la difficoltà nel contenere l’attacco tedesco nei momenti cruciali hanno impedito un’altra vittoria. In questo match, Giorgia Frosini è stata la migliore marcatrice con 16 punti, seguita dalla rientrante Alice Degradi, reduce da una lunga assenza per infortunio, con 10. Anche Rebecca Piva e Carlotta Cambi hanno contribuito positivamente, ma non è bastato per ribaltare le sorti della partita.

In queste due amichevoli, il CT Velasco ha avuto modo di osservare e testare nuove soluzioni, con una formazione che ha alternato giocatrici esperte e giovani promesse. Nonostante la sconfitta nel secondo match, il bilancio complessivo per l’Italia è positivo: la squadra ha messo in evidenza il proprio potenziale nei fondamentali di attacco e muro, ma deve migliorare nella gestione dei momenti decisivi. La difficoltà nel mantenere alta la concentrazione e la gestione degli errori sono i principali aspetti da correggere in vista degli impegni più importanti.

In particolare, il rendimento di Matilde Munarini e Loveth Omoruyi si è confermato positivo, ma è necessario che anche le giovani come Sartori, Frosini, e Eze riescano a ritagliarsi ruoli di rilievo nella Nazionale. L’integrazione di nuove forze con le veterane sarà fondamentale per rendere l’Italia ancora più competitiva nelle prossime sfide, come la Volleyball Nations League. Le altre notizie positive arrivano dalla regia di Carlotta Cambi, che ha guidato la squadra con precisione, continuità e grande carica e dalla buona prova del libero Moro che ha giocato su buoni livelli entrambe le partite.

Il ritorno delle titolari, previsto a partire dalla VNL, porterà sicuramente un valore aggiunto alla squadra, che potrà fare affidamento su giocatrici come ad esempio Egonu, Orro, e Sylla per consolidare il gioco e affrontare i top team mondiali. Il lavoro svolto nelle amichevoli, pur con un gruppo parzialmente rinnovato, rappresenta un passo importante verso una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.