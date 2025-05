Volley femminile, l’Italia batte l’Olanda al tie-break: Frosini top scorer nell’amichevole di Modena

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 (25-14;30-32; 25-15; 24-26; 15-10) nell’amichevole andata in scena al PalaPanini di Modena, in apertura del quadrangolare che proseguirà nel fine settimana con le sfide contro Turchia e Germania. La nostra Nazionale ha prevalso al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 1-0 o 2-1, incamerando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto un paio di settimane fa contro la tedesche a Novara.

Il CT Julio Velasco ritroverà le big soltanto nei prossimi giorni in vista della Nations League (Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Ekaterina Antropova, Sarah Fahr), intanto con le seconde linee è arrivato un buon successo in una serata ad altalena. Prestazione di rilievo da parte dell’opposto Giorgia Frosini (17 punti), delle centrali Linda Nwakalor (15) e Matilde Munarini (13), delle schiacciatrici Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini (12).

LA CRONACA DI ITALIA-OLANDA

Il CT Julio Velasco ha schierato la palleggiatrice Carlotta Cambi, l’opposto Giorgia Frosini, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, le centrali Matilde Munarini e Sylvia Nwakalor, il libero Eleonora Fersino. I Paesi Bassi hanno replicato con van Aalen, van de Vosse, Kuipers, Kok, Ten Brink, Stuut, Reesing.

Le azzurre scappano via in avvio di primo set sfruttando un paio di mani-out di Frosini, un primo tempo di Munarini e un vincente di Omoruyi (8-4). Il muro di Nwakalor, un diagonale di Omoruyi e un ace di Cambi ampliano il divario (13-6), poi Giovannini sale in cattedra con muro e ace (20-10), un fallo di Kuipers in seconda linea chiude i conti.

Le ospiti reagiscono brillantemente nel secondo set con un muro di Stunt, un pallonetto di Kok e una stampatona di Ten Brinke (10-6). Gli attacchi di Omoruyi e i muri di Nwakalor e Frosini tengono l’Italia in scia (14-11), poi altre due fiammate di Omoruyi consentono di riportarsi a -1 (18-17). Si lotta punto a punto e si arriva ai vantaggi: l’Italia ha avuto sei occasioni per chiudere, ma l’Olanda ha sempre replicato (30-30) e poi ha chiuso i conti con la pipe di Kok e il muro di Ter Brinke.

Il turno in battuta di Giovannini è micidiale nella terza frazione: da 5-4 a 11-4 con due ace del martello, supportata da un primo tempo e una slash di Munarini. La stessa Munarini sigla il muro del 12-6, le azzurre controllano brillantemente la situazione (18-12) e si involano verso la chiusura del parziale con l’errore offensivo di van de Vosse.

L’Italia rimane in corsa nel cuore del terzo set con l’ace di Cambi e i muri di Nervini e Nwakalor (14-15), poi sono state le stampatone di Malual e Munarini a pareggiare nella fase calda (22-22). Frosini si piazza il 24-24, ma la parallela di Vos e il muro di Ter Brinke spediscono la contesa al tie-break. Nella frazione decisiva l’Italia si scatena: punto di cambi, muro e mani-out di Nwakalor, muro di Malual e diagonale di Malual per il 7-5. Munarini sale in cattedra con la slash del +3 (8-5) e il muro di Frosini sancisce l’11-8, poi arrivano due muri di Nwakalor (14-9) e un errore offensivo di Kok permette all’Italia di vincere l’incontro.