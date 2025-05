Volley femminile, l’Italia annulla un match point e batte in rimonta al tie-break anche la Turchia

L’Italia bissa la vittoria al tie-break di ieri sera sui Paesi Bassi e batte in rimonta al quinto set anche la temibile Turchia del CT Daniele Santarelli nel secondo impegno dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite, torneo amichevole in corso di svolgimento al PalaPanini di Modena in preparazione del debutto in Nations League previsto a inizio giugno in Brasile. La Nazionale oro olimpico a Parigi 2024 (in attesa di riaccogliere nelle prossime settimane tante “titolari”) del CT Julio Velasco si è imposta dopo quasi due ore e mezza di battaglia con i parziali di 15-25, 25-22, 17-25, 29-27 e 15-9 annullando anche un match point. Domani pomeriggio l’ultimo test modenese della compagine azzurra contro la Germania.

Avvio shock a Modena per le azzurre, travolte da un parziale turco iniziale di 7-0 che compromette subito il primo set. La squadra di Santarelli continua a dominare la scena e allunga addirittura a +13 sul 16-3, poi l’Italia reagisce e limita almeno parzialmente il passivo perdendo la frazione inaugurale 25-15. La vera partita comincia nel secondo set, che si rivela estremamente combattuto ed equilibrato fino al 18-18, quando le padrone di casa infilano una sequenza di tre punti consecutivi prendendosi un piccolo ma decisivo vantaggio per chiudere poi i conti sul 25-22.

Turchia che torna ad aumentare il ritmo nel terzo set, andando in fuga sul 13-3 e contenendo i successivi tentativi di rimonta dell’Italia (che tocca il -6 in diverse occasioni) fino ad archiviare la pratica con il punteggio di 25-17. Le ragazze guidate dal CT Velasco sono più vive che mai e fanno corsa di testa nel quarto set, volando anche a +6 sul 17-11 per poi complicarsi la vita rimettendo in corsa le avversarie e giocandosi tutto in volata.

Le turche si procurano un match point sul 24-23, annullato dall’attacco di Degradi, ma le nostre portacolori rispondono colpo su colpo e la spuntano per 29-27 (al quarto set point) portando la contesa al tie-break. Nel quinto e decisivo set salgono in cattedra le difese ma l’Italia commette meno errori e prende il sopravvento, costruendo un piccolo vantaggio che diventa sempre più consistente fino al 15-9 finale timbrato dalla diagonale vincente di una scatenata Nervini.