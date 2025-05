Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’esordio in Nations League: tutte le big in Brasile

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, in programma a Rio Da Janeiro (Brasile) da mercoledì 4 a domenica 8 giugno. Le Campionesse Olimpiche apriranno ufficialmente la stagione dopo aver disputato cinque amichevoli e voleranno in Sudamerica per fronteggiare gli USA, la Germania, la Corea del Sud e le padrone di casa: si preannunciano quattro sfide di fuoco per le azzurre, desiderose di incominciare al meglio l’estate che culminerà con i Mondiali, previsti in Thailandia ad agosto.

Il Guru ha convocato tutte le big di riferimento del gruppo che ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi 2024: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Selezionata anche una terza bomber (Adu Malual), il reparto di banda sarà completato da Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, la regista di riserva sarà Carlotta Cambi, in rosa anche la centrale Linda Nwakalor e il libero Eleonora Fersino.

L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno prima dell’apoteosi a cinque cerchi. Da questa edizione le campionesse in carica giocheranno indossando un patch d’oro sulle maglie, rendendo così ancora più stimolante il cammino per provare a conservare lo scettro di questa ricca manifestazione internazionale itinerante. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per la prima tappa della Nations League di volley femminile.

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro



Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova, 32. Adu Malual.

Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.



Centrali: 11. Anna Danesi (Capitano), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.