Volley femminile, Italia sconfitta dalla Germania nell’ultima amichevole. Ora la Nations League

L’Italia ha concluso con una sconfitta il trittico di amichevoli al PalaPanini di Modena: dopo i successi ottenuti al tie-break contro Olanda e Turchia, la nostra Nazionale ha ceduto al cospetto della Germania per 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 25-22). Le azzurre sono state sconfitte nuovamente dalle tedesche come era successo un paio di settimane fa a Novara e hanno concluso con un pizzico di delusione i test in vista dell’esordio in Nations League previsto tra una decina di giorni.

Prossimamente ritorneranno anche tutte le stelle (Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla, Monica De Gennaro, Sarah Fahr) che erano assenti per il quadrangolare in terra emiliana, dove il CT Julio Velasco ha messo in azione le seconde linee, con l’intento di testare nuovi elementi in vista dell’intensa estate che culminerà con i Mondiali in Thailandia ad agosto. Nel sestetto titolare sono state schierate la palleggiatrice Carlotta Cambi, l’opposto Adhuoljok Malual, le schiacciatrice Alice Degradi e Stella Nervini, le centrali Linda Nwakalor e Matilde Munarini, Eleonora Fersino il libero.

Nel primo set la Germania si è issata sul 12-9 sfruttando le buone giocate di Weitzel e Alsmeier, l’Italia ha provato a reagire con gli inserimenti di Giovannini, Frosini e Boldini ma non è cambiata l’inerzia del parziale. Giovannini, Malual e Munarini lanciano l’Italia sul +5 (8-3), ma Cekulaev replica di forza, le tedesche piazzano un parziale di 7-0, operano il sorpasso e si involano sul 2-0.

La Germania è lanciata verso la vittoria sul 10-5 del terzo set, Velasco lancia Sartori e Gray e sul 12-18 inizia la rimonta delle azzurre, che superano le avversarie sul 19-18 e poi riaprono i conti. Degradi e Alsmeier danno vita ad un duello offensivo di spessore, l’Italia si issa anche sul 17-15, ma nel finale un doppio errore in ricezione di Nervini spalanca la strada alla Germania.

TABELLINO ITALIA-GERMANIA

ITALIA: Degradi 9, Nwakalor 2, Malual 6, Nervini 7, Munarini 5, Cambi 5, Fersino (L); Gray 6, Boldini, Sartori, Frosini, Giovannini. N.e: Omoruyyi, Moro, Nardo. All. Velasco.

GERMANIA: Alsmeier 17, Weitzel 9, Kindermann 10, Grozer 10, Cekulaev 19, Strubbe S., Pogany (L); Glaab 2, Weske 1, Stautz 5, Strubbe M. Cesar (L). N.e.: Tabacuks, Scholzel, Nstler. All. Giulio Cesare Bregoli

Arbitri: Clemente e Lambertini.

Durata: 24’ 26′ 26′ 26′.

Note: spettatori presenti 2007, 28895 € d’incasso.

Italia: a 6, bs 5 , mv 8, et 28.

Germania: a 7, bs 16, mv 12, et 34.