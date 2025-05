Vittoria Bussi si migliora di 188 metri e firma un nuovo record dell’Ora! Impresa azzurra in Messico

Vittoria Bussi alza ulteriormente l’asticella e firma un nuovo record dell’Ora, percorrendo la distanza di 50,455 chilometri in 60 minuti sulla pista del velodromo messicano di Aguascalientes, a oltre 1800 metri di quota. La 38enne romana ha migliorato dunque il suo primato, che aveva stabilito il 13 ottobre 2023 nello stesso impianto con 50,267 km.

L’azzurra era diventata la prima donna di sempre a superare la barriera dei 50 chilometri in un’ora, ma a distanza di un anno e mezzo da quell’impresa è stata in grado di spostare il limite di 188 metri. Bussi in passato aveva già detenuto il record per tre anni, da settembre 2018 a settembre 2021, con un riscontro di 48,007 chilometri che era stato poi superato prima dalla britannica Joscelin Lowden e poi dall’olandese Ellen van Dijk.

“Posso dire con il sorriso di aver contribuito alla storia del Record dell’Ora femminile. Questo record è sempre stato davvero speciale per me, come atleta e come persona, e spero di aver trasmesso alle giovani generazioni e al pubblico che lo sport non è solo una prestazione atletica, ma che gli atleti portano messaggi al mondo. L’Ora mi ha insegnato che una delle cose più importanti nella vita è comprendere l’importanza del tempo in ogni singolo istante“, ha dichiarato la ciclista romana classe 1987.

Bussi andrà prossimamente a caccia di un nuovo record sempre al Velodromo Bicentenario di Aguascalientes, ma questa volta nell’inseguimento individuale (con la distanza che è passata da 3 a 4 km a partire dal 1° gennaio 2025). Il tempo da battere è il 4:24.060 siglato dalla britannica Anna Morris il 22 febbraio a Manchester.