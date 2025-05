Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

L’attesa è di quelle particolari: Virtus Segafredo Bologna contro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Non è finale, però: stavolta si tratta di una semifinale scudetto, la qual cosa vuol dire che una delle due squadre dovrà forzatamente dire addio in anticipo ai sogni scudetto.

Del resto, che la semifinale sia tra le due rappresentanti italiane in Eurolega rimanda a due significati: il primo si lega alla ritrovata competitività del campionato italiano, dove nulla è scontato, mentre il secondo porta la firma dei tanti dilemmi tecnici che hanno attanagliato le due squadre fino a ora. E così, mentre fuori dal parquet si giocano varie partite legate allo sfondo Eurolega, dentro c’è un obiettivo che per le due contendenti inevitabilmente avrà un valore importante, anche per avere ancora un obiettivo stagionale da raggiungere.

Gara-1 tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano si giocherà oggi dalle ore 19:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

