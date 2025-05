VIDEO Che rischio sul finale al Giro d’Italia: dei manifestanti rischiano di far cadere i corridori

Una giornata folle al Giro d’Italia 2025. La caduta generale che ha costretto la giuria di gara a fermare la corsa, per poi neutralizzare i tempi, non è l’unica cosa accaduta nella sesta tappa con arrivo a Napoli.

Pochi chilometri prima dell’arrivo, infatti, i fuggitivi di giornata, Enzo Paleni e Taco van der Hoorn, hanno visto dei manifestanti tagliare la strada in modo pericolosissimo, trovandosi costretti a fermarsi, rinunciando così alle possibilità di provare a vincere la tappa. Pochi secondi dopo sul percorso anche il gruppo, lanciato a 60 km/h, che per fortuna è riuscito ad evitare il pericolo.

Il transalpino a Sporza ha così commentato: “All’improvviso, me li sono trovati davanti a me. Con una corda e chissà cos’altro aveva. Mi sono dovuto completamente fermare. Stavo provando ad andare dritto, ma mi sono dovuto fermare, perché mi hanno bloccato la strada. Ha avuto un impatto, sicuramente. Non so se ce l’avremmo fatta altrimenti, non credo. Ma è un peccato che debba finire così”.