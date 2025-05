Viadana-Rovigo, Finale Serie A élite rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Si giocherà sabato 31 maggio alle ore 17.15 la Finale Scudetto della Serie A élite maschile 2024-2025 di rugby: allo Stadio Stadio Sergio Lanfranchi di Parma andrà in scena l’atto conclusivo della stagione, che metterà di fronte Rugby Viadana 1970 e Femi-CZ Rovigo.

Nelle semifinali il Viadana ha eliminato il Valorugby Emilia vincendo sia in trasferta all’andata per 13-29 sia in casa al ritorno per 28-19, mentre il Rovigo ha superato il Petrarca ribaltando la sconfitta subita in trasferta all’andata per 13-8 grazie al successo casalingo nel match di ritorno per 25-16.

Per la Finale Scudetto della Serie A élite maschile 2024-2025 di rugby tra Viadana e Rovigo la diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SERIE A ELITE MASCHILE 2024-2025

Sabato 31 maggio – Finale Scudetto – Stadio Stadio Sergio Lanfranchi di Parma

17.15 Rugby Viadana 1970 – Femi-CZ Rovigo – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA SERIE A ELITE MASCHILE 2024-2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.