Carlos Verona: “Siamo un gruppo incredibile. Abbiamo corso per Ciccone e per la squadra”

La quindicesima tappa del Giro d’Italia si conclude con la vittoria in solitaria dello spagnolo Carlos Verona. Sul traguardo di Asiago il corridore della Lidl-Trek precede il tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling e Christian Scaroni della XDS Astana Team.

Il corridore iberico, alla seconda vittoria della sua carriera da professionista, prende il comando solitario della corsa a meno di quaranta chilometri dal traguardo, guadagna una cinquantina di secondi di vantaggio sui primi inseguitori e poco più di un minuto sul gruppo della maglia rosa. La vittoria del corridore iberico ribadisce la stratosferica corsa condotta fin qui dalla Lidl-Trek, vincitrice di sei tappe, e la capacità di reagire alla brutta giornata di ieri culminata con il ritiro di questa mattina dello sfortunato Giulio Ciccone.

Al termine della corsa il vincitore di giornata commenta così la prestigiosa affermazione ai microfoni di Rai 2: “Una giornata incredibile. Ieri sera quando Cicco è andato a casa avevamo tutti il morale basso. Abbiamo trovato le forze perché abbiamo un gruppo incredibile, quello che stiamo vivendo qui è straordinario. Ero qui per Ciccone, dovevamo dare la svolta e continuare ad essere protagonisti nelle tappe di montagna.

Oggi correvamo per Cicco e per la squadra. I cinquecento metri sono stati impressionanti e bellissimi. Io non lavoro per vincere le tappe il mio lavoro è essere vicino al leader. Ho lavorato un mese in altura per preparare il Giro al meglio e volevo far vedere la mia gamba. La vittoria è per la mia famiglia e per la Lidl-Trek, una squadra straordinaria”.