Vela: Xammar-Cardona trionfanti agli Europei 470 misto. Noni Ferrari-Dubbini

La Spagna si prende il titolo ai Campionati Europei di vela, classe 470 misto, rassegna conclusasi quest’oggi in Croazia, precisamente in quel di Spalato. L’equipaggio iberico formato da Jordi Xammar e Marta Cardona ha infatti difeso magistralmente il proprio vantaggio durante la medal race, sbaragliando così i principali competitors per il gradino più alto del podio.

Gli atleti nello specifico hanno terminato al quarto posto l’ultimo atto, arrivando così a 27 punti netti tenendo a distanza siderale i britannici Martin Wriglley-Bettine Harris, secondi con 64 nonostante un medal race complicata. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati i transalpini Matisse Pacaud-Lucie De Gennes, i quali hanno raccolto complessivamente 76 punti.

Ai piedi della top 3 poi i lusitani Beatriz Gago-Rodolfo Pires, quarti con 90. Seguono quindi i due binomi teutonici Simon Diesch-Anna Markfort e Theresa Sophie Loffler-Christopher Hoerr, quinti e sesti con 96 e 104, oltre che i polacchi Agnieszka Skrzypulec-Szota-Szymon Wierzbicki, settimi a 109 e gli austriaci Dr Lara Vadlau-Niklas Haberl. Ottavi con 111.

Rimangono al nono posto invece gli azzurri Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, i quali non avevano i punti nelle mani per poter risalire la china, accontentandosi così di 117 battendo i portoghesi Diogo Costa-Carolina Joao, decimi con 129.