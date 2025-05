Vela: Wisierma e Cervera trionfano ai Mondiali laser 2025. Decima Benini Floriani

Si concludono con una grande sorpresa i Campionati Mondiali 2025 di vela, classe laser, andati in scena questa settimana nelle acque cinesi di Qingdao. Nella giornata odierna infatti l’olandese Willem Wisierma ha conquistato il titolo nella prova maschile, arrivando davanti a tutti dopo le cinque regate complessive.

Come sappiamo, la rassegna iridata dopo ben tre giorni a vuoto è partita ufficialmente soltanto ieri, con tre prove. Nelle ultime due in programma il neerlandese ha ottenuto la quinta e la prima moneta, chiudendo davanti a tutti con 11 punti netti, uno in più del cipriota Pavlos Kontides, secondo con 12.0 e inizialmente sul gradino più alto, salvo scivolare di una casella proprio a causa di una protesta di Wiersema. Il terzo piazzamento è invece andato all’oceanico Zac Littlewood con 23.0.

Fuori dalla top 10 gli azzurri, con il miglior risultato firmato da Lorenzo Brando Chiavarini, dodicesimo con 21 punti netti dopo aver segnato in flotta blu un 11-5. Segue immediatamente Dimitri Peroni, tredicesimo a quota 22.0.

Nella gara femminile successo senza discussioni per la transalpina Louise Cervera, oro con 17 punti netti precedendo la polacca Agata Barwinska, al posto d’onore con 24.00, stesso score dell’irlandese Eve Mcmahon, terza. Decima moneta poi per Chiara Benini Floriani, la quale ha stampato 39 punti. Da segnalare anche la diciannovesima posizione di Carolina Albano (51.0) e la ventiduesima di Giorgia Della Valle (61.0).