Vela: un super Pianosi conquista il pass per la Finale delle medal series agli Europei di Formula Kite

Il quadro è finalmente definito in quel di Spalato, località della Croazia che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di vela, specialità Formula Kite. Dopo un’ultima giornata iper positiva di Golden Fleet, Riccardo Pianosi ha infatti conquistato un posto nella finale della Medal Race, chiudendo al comando la seconda fase.

Nello specifico l’azzurro ha raccolto in totale 18 punti netti, scavando un solco profondissimo sul detentore del titolo olimpico Maximilian Maeder, secondo con 40, e sul francese Benoit Gonzalez, il quale con 41.0 partirà dalle semifinali insieme al greco Cameron Maramenides, quarto a 46.

Start ai quarti per il resto della truppa, formata dall’elvetico Gian Andrea Stragiotti, dal brasiliano Bruno Lobo, dal ceco Vojtech Cosca e dal polacco Jan Marciniak. Niente da fare invece Lorenzo Boschetti, il quale ha terminato nono la sua gara con 88.0.

In campo femminile alla da segnalare il ritorno in testa della francese Lauriane Nolot che, dopo delle ultime regate condotte da protagonista, si è attestata al primo posto assicurandosi un posto di lusso nell’ultimo atto insieme alla britannica Lily Young, seconda con 48. Isabella Satrjan (Polonia) e Derin Atakan (Turchia) si sono invece accaparrate un posto in semifinale, a cui si aggiungeranno due tra Lysa Caval (Francia), Gisela Pilido Borrel (Spagna) Catalina Turienzo (Argentina) e Mafalda Aires De Lima (Portogallo).

Più indietro le azzurre, a partire da Tiana Laporte, quindicesima con 200 punti netti, mentre Giorgia Speciale si è presa la diciannovesima posizione con 241.