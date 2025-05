Vela, Riccardo Pianosi torna sul tetto d’Europa nel Formula Kite! Maeder vince nell’Open

Riccardo Pianosi non chiude in bellezza la trasferta turca e perde il confronto diretto decisivo in finale con il suo grande rivale Max Maeder, ma centra comunque l’obiettivo principale e si laurea per la seconda volta in carriera Campione d’Europa nel Formula Kite. Si tratta della quarta medaglia continentale consecutiva per il giovane talento marchigiano classe 2005, che bissa il titolo europeo ottenuto due anni fa a Portsmouth confermandosi in forma smagliante dopo il recente trionfo a Hyeres nella Semaine Olympique Française.

L’azzurro, dopo aver dominato per tutta la settimana a Urla nelle regate di flotta approdando alla fase finale odierna da numero uno del seeding, è stato sconfitto dal fenomeno due volte iridato Maeder che si è imposto nelle prime due gare della Grand Final ribaltando la situazione (Pianosi partiva di diritto con un successo di vantaggio rispetto agli altri finalisti) e vincendo il Campionato Europeo Open in rappresentanza di Singapore.

Pianosi, relegato in seconda piazza nella classifica overall che include anche gli atleti extra-europei, si è comunque preso l’oro continentale davanti allo svizzero Gian Andrea Stragiotti (argento) e al greco Cameron Maramenides (bronzo). Francia sul gradino più alto del podio invece al femminile con una strepitosa Lauriane Nolot, che ha chiuso i conti al primo colpo vincendo gara-1 di finale e conquistando l’oro europeo davanti alla britannica Lily Young e all’altra francese Lysa Caval.