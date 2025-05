Vela, Riccardo Pianosi parte forte ed è in testa dopo la prima giornata agli Europei di Formula Kite

Ottime notizie per l’Italia al termine della prima giornata dei Campionati Europei Open 2025 di Formula Kite, in corso di svolgimento nelle acque del mar Egeo e per la precisione in quel di Urla (Turchia). Day-1 in cui sono andate in scena come da programma quattro regate di flotta sia in campo maschile che al femminile, delineando una classifica provvisoria che tiene già conto di uno scarto per ogni atleta.

Riccardo Pianosi, reduce dal grande successo nella Semaine Française Olympique a Hyeres, è partito forte anche nella rassegna continentale mettendo a referto quattro primi posti consecutivi nel suo gruppo in apertura di Opening Series e portandosi subito in vetta alla classifica generale assoluta insieme al fenomeno singaporiano Max Maeder (che scarta però un 3° posto), in gara nel campionato Open da extra-europeo.

Buon avvio anche per Lorenzo Boschetti, appaiato al greco Cameron Maramenides e al ceco Vojtech Koska in terza piazza overall grazie ad uno score odierno di 3-2-12-2. Fuori dalla top10 invece le due azzurre impegnate nella competizione femminile, con Tiana Laporte 14ma (14-11-12-13 il parziale) e Giorgia Speciale 21ma su 22 partecipanti. Al comando troviamo dopo quattro prove la britannica Lily Young.