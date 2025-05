Vela: Pianosi resta in testa agli Europei 2025 di Formula Kite

Riccardo Pianosi continua a splendere sulle acque di Urla, località della Turchia che sta ospitando i Campionati Europei 2025 di vela, specialità Formula Kite. L’azzurro infatti ha affrontato una davvero brillante prima giornata di Final Series, mantenendo ampiamente il comando delle operazioni nella classifica generale.

Seppur con un indizio un po’ contratto, in cui si è accomodato al decimo posto (punteggio scartato), il nostro portacolori ha decisamente alzato l’asticella nelle restanti regate, vincendo sia la seconda che la terza, accomodandosi in seconda posizione nella quarta arrivando così a 10 punti netti.

Sale di colpi poi il greco Cameron Maramenides, attualmente secondo con 17.0 grazie ad un 2-3-2-3 con cui ha preceduto il talento del Singapore Maximilian Maeder, terzo a 21 segnando un 6-11-3-4 con 21 punti. Più distante invece Benoit Gomez, il quale insegue a debita distanza dai primi tre della classe, come testimonia lo score di 32.0. Da segnalare inoltre quanto fatto da Lorenzo Boschetti, attualmente nono con 54 punti realizzando una giornata da 9-20-18-7.

Ancora fuori dalla top 10 invece le italiane. La migliore in tal senso è stata Tiana Laporte, quindicesima con 129, mentre Giorgia Speciale si è accontentata della diciassettesima moneta con 161.0. Ai piani alti comanda ancora la britannica Lily Young, leader in 18.0, quattro punti in più rispetto alla francese Lauriane Nolot, seconda con 21. Decisamente lontana invece l’argentina Catalina Turienzo, terza a 37.0.