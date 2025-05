Vela, l’oro europeo di Pianosi nel Kite salva il bilancio azzurro della settimana. Mondiali Laser poco indicativi

Negli ultimi giorni sono andate in archivio ben tre manifestazioni di vela olimpica con in palio medaglie europee o mondiali e l’Italia è stata grande protagonista solamente nel Formula Kite grazie a Riccardo Pianosi. Il marchigiano ha salvato dunque il bilancio azzurro della settimana, conquistando il suo secondo titolo continentale della carriera e confermando i progressi evidenziati in questo avvio di stagione.

Il ventenne pesarese è salito sul podio per la quarta volta consecutiva agli Europei, dominando la scena nelle Opening Series a Urla (in Turchia) e cedendo in finale solamente al fenomeno singaporiano due volte campione iridato Max Maeder, che gareggiava solamente nella classifica Open riservata anche agli atleti provenienti da altri continenti.

Pochi spunti positivi invece purtroppo dai Mondiali Laser, condizionati però pesantemente dal meteo. A Qingdao il vento troppo leggero ha costretto gli organizzatori ad annullare le prime quattro giornate di gara, dovendo dunque disputare una competizione lampo in soli due giorni per assegnare delle medaglie iridate nella stagione post-olimpica.

In campo femminile le italiane più attese hanno fatto fatica ad interpretare subito al meglio il campo di regata cinese, con Chiara Benini Floriani che non è andata oltre il decimo posto assoluto al termine delle sei prove di flotta disputate (senza Medal Race) e con la giovane emergente Emma Mattivi relegata nelle retrovie. Due azzurri a ridosso della top10 invece tra gli uomini con Lorenzo Brando Chiavarini ed un convincente Dimitri Peroni dopo cinque sole regate.

Zona podio molto distante invece negli Europei di 470 misto, andati in scena a Spalato con un andamento piuttosto regolare, con Ferrari/Dubbini unica coppia italiana entrata in Medal Race dovendosi però accontentare di un nono posto assoluto.